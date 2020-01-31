Эксперт оценил решение ВОЗ признать вспышку коронавируса ЧС

"Было подчеркнуто, что Китай своевременно принял все меры по локализации заболевания на своей территории, видно, что это успешно, потому что всего несколько десятков случаев заболевания в других странах... ВОЗ беспокоится о других странах, особенно о тех, у кого не хватает финансовых вложений в борьбу с данным заболеванием",- сказал Малышев журналистам в пресс-центре МИА "Россия сегодня".