В Британии подтвердили два случая заражения коронавирусом

Указатель на стойку возврата НДС в аэропорту Хитроу

ЛОНДОН, 31 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Два первых случая заражения Два первых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Великобритании , сообщило в пятницу министерство здравоохранения страны.

"Мы подтверждаем положительные анализы на коронавирус у двух пациентов в Англии, они члены одной семьи. С пациентами работают специалисты NHS (британская система здравоохранения), мы задействовали проверенные процедуры по контролю за распространением инфекции для предотвращения распространения вируса", - говорится в заявлении минздрава.

Министерство подчеркивает, что NHS полностью готова к борьбе с вирусом.

"Мы были готовы к появлению коронавируса в Британии, и сразу же приняли жесткие меры по предотвращению распространения инфекции. Мы остаемся в тесном контакте с ВОЗ и международным сообществом", - говорится в заявлении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.