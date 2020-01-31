Голикова рассказала о планах по привлечению врачей в здравоохранение

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В 2020 году в сферу здравоохранения в России планируется привлечь еще 9,2 тысячи врачей и почти 16 тысяч человек среднего медицинского персонала, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, средства на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала будут передаваться в территориальные фонды ОМС: в 2020 году - 18,3 миллиарда рублей, в 2021 году - 19,5 миллиарда рублей, в 2022 - 25 миллиардов рублей. Также имеются резервы, если этих средств не хватит, отметила вице-премьер.
"Расчеты сделаны на основе прогнозной численности врачей и среднего медицинского персонала... Как, мы предполагаем, в идеале это должно выглядеть с точки зрения привлечения врачей и среднего медицинского персонала в эту сферу. В 2020 году речь идет о порядке 9,2 тысячи врачей и почти 16 тысячах среднего медицинского персонала", - сказала Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии.
Она уточнила, что в 2021 году планируется привлечь 9,8 тысячи врачей и почти 15 тысяч человек среднего медицинского персонала, в 2022 году - 10 тысяч врачей и 29,5 тысячи среднего медперсонала.
Голикова отметила, что этих показателей надо достичь всеми имеющимися ресурсами.