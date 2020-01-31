Голикова рассказала о планах по привлечению врачей в здравоохранение

"Расчеты сделаны на основе прогнозной численности врачей и среднего медицинского персонала... Как, мы предполагаем, в идеале это должно выглядеть с точки зрения привлечения врачей и среднего медицинского персонала в эту сферу. В 2020 году речь идет о порядке 9,2 тысячи врачей и почти 16 тысячах среднего медицинского персонала", - сказала Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии.