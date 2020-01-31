Сенатор от Крыма осудила резолюцию ПАСЕ с претензиями в адрес России

"Решение ПАСЕ не способствует нормализации и сплочению международного сообщества перед лицом целого ряда вызовов и угроз, которое так необходимо сегодня миру. ПАСЕ лишь углубляет конфликтную ситуацию, которую можно решать достижением новых договоренностей. Вызывает удивление тот факт, что ПАСЕ, декларируя соблюдение прав человека, не признает право народа на самоопределение. Я уверена, что данная ошибка, которая обусловлена сложившейся политической конъюнктурой, в дальнейшем будет устранена", - сказала РИА Новости Ковитиди.