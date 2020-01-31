Сенатор от Крыма осудила резолюцию ПАСЕ с претензиями в адрес России

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди осудила новую резолюцию ПАСЕ, в которой содержится призыв к России "отменить аннексию полуострова", назвав данную позицию ошибочной.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в четверг резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств, в которой содержится, помимо прочего, ряд претензий и призывов к России, в их числе - отменить "незаконную аннексию Крыма".
"Решение ПАСЕ не способствует нормализации и сплочению международного сообщества перед лицом целого ряда вызовов и угроз, которое так необходимо сегодня миру. ПАСЕ лишь углубляет конфликтную ситуацию, которую можно решать достижением новых договоренностей. Вызывает удивление тот факт, что ПАСЕ, декларируя соблюдение прав человека, не признает право народа на самоопределение. Я уверена, что данная ошибка, которая обусловлена сложившейся политической конъюнктурой, в дальнейшем будет устранена", - сказала РИА Новости Ковитиди.
По ее мнению, резолюции ПАСЕ должны приниматься с учетом мнения населения, живущего на территории страны.
"Воссоединение Крыма с Россией полностью соответствовало не только мнению крымчан, но и нормам международного права. Уверена, что все негативные решения, которые приняты по Крыму, в последующем будут осуждены мировым сообществом. Искренне хочется, чтобы в дальнейшем ПАСЕ демонстрировала способность политического диалога", - подчеркнула сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".