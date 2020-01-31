Японские ученые смогли выделить геном нового коронавируса

ТОКИО, 31 янв – РИА Новости. Специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний выделили геном Специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний выделили геном коронавируса нового типа , который привел к заражению около 9,7 тысячи человек в Китае , сообщает агентство Киодо

По данным агентства, специалисты сделали соскоб со слизистой гортани одного из находящихся в Японии пациентов с подтвержденным коронавирусом. После того, как в ходе эксперимента выделенный вирус поразил другие клетки, ученые заявили об успешном выделении генома нового коронавируса. Это стало первым случаем самостоятельного выделения генома в Японии. До этого патоген был установлен китайскими специалистами.

Эксперты надеются, что выделение генома коронавируса нового типа поможет в разработке действенных лекарств и вакцины в будущем.

К настоящему времени на территории Японии подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом нового типа. В двух случаях тест на наличие коронавируса оказался положительным при отсутствии симптомов. Кроме этого, в двух случаях заражение произошло на территории Японии: заболела гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.