Орловские власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в строящемся цехе на заводе в Мценске Орловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что на территории завода резиновых изделий в Мценске в результате взрыва газовоздушной смеси обрушилась кровля строящегося цеха на площади 200 квадратных метров. Погибли пять человек, пострадали двое, все - граждане Турции.
"Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии (ожоги)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что взрыв произошел в помещении Завода профильного оборудования - "ЗПО", расположенного по адресу улица Автомагистраль, 39. Завод занимается производством металлических дверей и окон, примерная численность сотрудников предприятия – около 80 человек.
"Взрыв произошел в металлическом ангаре площадью 80 квадратных метров. Причина и характеристики взрыва в настоящий момент не установлены", - сообщают власти.
Представитель областного правительства сообщил РИА Новости, что на место происшествия приехал губернатор региона Андрей Клычков.