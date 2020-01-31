Орловские власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

"Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии (ожоги)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что взрыв произошел в помещении Завода профильного оборудования - "ЗПО", расположенного по адресу улица Автомагистраль, 39. Завод занимается производством металлических дверей и окон, примерная численность сотрудников предприятия – около 80 человек.