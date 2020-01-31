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Орловские власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа
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РИА Новости

Орловские власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

12:25 31.01.2020 (обновлено: 13:05 31.01.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске. 31 января 2020
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске. 31 января 2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске. 31 января 2020
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в строящемся цехе на заводе в Мценске Орловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что на территории завода резиновых изделий в Мценске в результате взрыва газовоздушной смеси обрушилась кровля строящегося цеха на площади 200 квадратных метров. Погибли пять человек, пострадали двое, все - граждане Турции.
"Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии (ожоги)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что взрыв произошел в помещении Завода профильного оборудования - "ЗПО", расположенного по адресу улица Автомагистраль, 39. Завод занимается производством металлических дверей и окон, примерная численность сотрудников предприятия – около 80 человек.
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске. 31 января 2020
Вчера, 12:19
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"Взрыв произошел в металлическом ангаре площадью 80 квадратных метров. Причина и характеристики взрыва в настоящий момент не установлены", - сообщают власти.
Представитель областного правительства сообщил РИА Новости, что на место происшествия приехал губернатор региона Андрей Клычков.
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Взрыв на заводе в Орловской областиОрловская областьМценскПроисшествия
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