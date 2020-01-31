В Мценске под завалами цеха может находиться женщина

ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Женщина может находиться под завалами рухнувшего от взрыва строящегося цеха на заводе в Мценске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Орловской области.
Ранее сообщалось, что на территории завода резиновых изделий в Мценске в результате взрыва газовоздушной смеси обрушилась кровля строящегося цеха на площади 200 квадратных метров. Погибли четыре человека, пострадали трое, все - граждане Турции.
"Ждут кран. Вроде бы там есть женщина, под завалами. Жива она или нет - пока непонятно", - сказал собеседник агентства.
Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.