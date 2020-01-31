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В Мценске под завалами цеха может находиться женщина
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РИА Новости

В Мценске под завалами цеха может находиться женщина

12:19 31.01.2020 (обновлено: 13:03 31.01.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске. 31 января 2020
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске. 31 января 2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске. 31 января 2020
ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Женщина может находиться под завалами рухнувшего от взрыва строящегося цеха на заводе в Мценске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Орловской области.
Ранее сообщалось, что на территории завода резиновых изделий в Мценске в результате взрыва газовоздушной смеси обрушилась кровля строящегося цеха на площади 200 квадратных метров. Погибли четыре человека, пострадали трое, все - граждане Турции.
"Ждут кран. Вроде бы там есть женщина, под завалами. Жива она или нет - пока непонятно", - сказал собеседник агентства.
Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.
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