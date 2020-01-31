В России предложили отправлять научные аппараты к межзвездным объектам

ХИМКИ (Московская область), 31 янв - РИА Новости. Межзвездные объекты, которые попадают в Солнечную систему, можно изучать с помощью автоматических космических аппаратов, но для этого научные приборы нужно защитить, чтобы они выдержали приземление на такие сверхскоростные объекты, сообщил в пятницу ведущий специалист Межзвездные объекты, которые попадают в Солнечную систему, можно изучать с помощью автоматических космических аппаратов, но для этого научные приборы нужно защитить, чтобы они выдержали приземление на такие сверхскоростные объекты, сообщил в пятницу ведущий специалист НПО имени Лавочкина Александр Багров.

Для того, чтобы попасть на межзвездные объекты, Багров предложил использовать не системы мягкой посадки, а пенетраторы - аппараты, которые на высокой скорости врезаются и проникают под поверхность объекта.

"Научная аппаратура будет сохранена, если ее залить прочным крепким материалом", - сказал он на выездной сессии Королёвских чтений.

Багров напомнил, что на данный момент известно уже два таких объекта. Разработчик считает, что было бы интересно узнать их химический и изотопный составы.

Проблема заключается в том, что межзвездные скитальцы движутся с крайне высокой скоростью. Чтобы попасть на них, научный аппарат может идти двумя путями - либо перехватить, либо догнать. В обоих случаях потеря скорости при встрече с поверхностью будет настолько высокой (десятки километров в секунду), что обычные приборы просто разрушатся.

По словам Багрова, исследования по защите научных приборов нафталином уже проводили британские ученые. Такая конструкция выдержала ударное ускорение в 15 тысяч g. Российские разработчики предложили заливать приборы криогенным льдом. Он имеет кристаллическую структуру, схожую с алмазом и может выдерживать ударные ускорения до 50 тысяч g. Этого должно хватить для защиты научной аппаратуры. Уже после "встречи" аппарата и межзвездного гостя в условиях космического вакуума лед можно будет легко испарить, незначительно его подогрев.

Саму конструкцию аппарата подсказала разработчикам природа, а именно метеориты, которые при падении частично обгорают, но остается "кусок железа", который "не испарился, сохранил свой состав и свою форму". Точно так же аппарат будет состоять из носовой части, которой можно будет пожертвовать при ударе о межзвездный объект, и хвостовой части с приборами.

При этом Багров уточнил, что объект для изучения надо будет тщательно выбирать. Например Оумуамуа, который имеет длину порядка 900 метров и толщину около 90 метров, такой научный зонд прошьет насквозь и пролетит дальше. Кроме того, вряд ли получится искать жизнь, так как после соударения "вся среда будет выброшена и подвержена чудовищным нагрузкам", а в районе зонда даже не останется материала для изучения.