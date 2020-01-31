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Религия и мировоззрение
2020-01-31T12:14+0300
https://ria.ru/20200131/1564098942.html
МГД решит вопрос об установке памятника Чаплину, если будет обращение
https://cdn24.img.ria.ru/images/156389/50/1563895070_0:172:3031:1877_1036x0_80_0_0_6bc176c57826f9808dbd2e09b2caf99f.jpg
РИА Новости

МГД решит вопрос об установке памятника Чаплину, если будет обращение

12:14 31.01.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковГлава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин и председатель Мосгордумы Владимир Платонов на Рождественских парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
Глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин и председатель Мосгордумы Владимир Платонов на Рождественских парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мосгордума готова рассмотреть вопрос об установке памятника протоиерею Всеволоду Чаплину в Москве, если такое обращение поступит, сообщил РИА Новости глава комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский.
Известный московский священник протоиерей Всеволод Чаплин скончался в прошлое воскресенье у храма после службы на 52-м году жизни. Отпевание Чаплина прошло в среду в храме преподобного Феодора Студита, в котором он был настоятелем. Священник был похоронен на Троекуровском кладбище.
"По закону мы рассматриваем все заявления. Для принятия положительного решения, требуется заключение Москомархитектуры, департамента культурного наследия, депутатов местных органов власти. Или если место для установки памятника принадлежит какой-то организации культуры, то и департамента культуры. И после этого комиссия уже принимает решение, возможна ли установка памятника в этом месте", - сообщил Воскресенский, отвечая на вопрос, рассмотрит ли комиссия обращение об установке памятника или мемориальной доски Чаплину.
В свою очередь глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил агентству, что обращения пока не поступало, и для установки должны быть соблюдены определенные сроки. "В Московскую городскую думу пока не поступало такое обращение, до этого времени высказывать свое мнение еще рано. И вы знаете, что доска памятная ставится у нас через 10 лет после кончины", - сказал Герасимов.
Он также отметил, что в обращении от инициаторов должно быть прописано, кто гарантирует оплату, РПЦ должна высказать свое отношение, и место для памятника должно быть согласовано с местными жителями и депутатами.
В 1985 году Чаплин поступил на работу в издательский совет Московского патриархата, затем продолжил трудиться в отделе внешних церковных связей. В 2009-2015 годах он возглавлял отдел Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом, где и стал широко известен. Всего работе в синодальных учреждениях священник отдал более 30 лет.
Протоиерей Всеволод Чаплин
26 января, 19:55Религия и мировоззрение
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
2010014
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИгорь ВоскресенскийРусская православная церковьМосковская городская думаЕвгений ГерасимовВсеволод ЧаплинМоскварелигияОбщество
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