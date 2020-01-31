В ФЗНЦ надеются, что Саррадж отпустит удерживаемых в Триполи россиян

В начале июля СМИ сообщили о задержании в Триполи двух российских граждан по обвинению "в попытке повлиять на будущие выборы в этой стране".

На берлинской конференции по Ливии, состоявшейся в январе текущего года, как рассказал Малькевич, был принят всеобъемлющий документ, в 45-ом пункте которого указано, что Саррадж обязуется немедленно отпустить всех незаконно удерживаемых граждан.

"Фонд защиты национальных ценностей также направил Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием выполнить взятые на себя в Берлине обязательства", - говорится на сайте Фонда.

Аналогичные письма с просьбой повлиять на Сарраджа, по словам Малькевича, были направлены генсеку ООН Антонию Гуттеришу и его спецпредставителю по Ливии Гассану Саламе.

"Моё открытое письмо на имя Сарраджа вчера опубликовал Washington Post. Теперь западный мир узнал о том, что происходит в Ливии. Уже достаточно было времени (после берлинской конференции), чтобы начать все это реализовывать. Надеемся, что начнутся фундаментальные подвижки", - отметил Малькевич.