В ФЗНЦ надеются, что Саррадж отпустит удерживаемых в Триполи россиян

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Фонд защиты национальных ценностей направил премьер-министру Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием выполнить взятые на себя в Берлине обязательства и отпустить россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, удерживаемых властями Триполи. Текст письма, размещенный на сайте Фонда, был опубликован Washington Post, сообщил РИА Новости глава организации, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
В начале июля СМИ сообщили о задержании в Триполи двух российских граждан по обвинению "в попытке повлиять на будущие выборы в этой стране".
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На берлинской конференции по Ливии, состоявшейся в январе текущего года, как рассказал Малькевич, был принят всеобъемлющий документ, в 45-ом пункте которого указано, что Саррадж обязуется немедленно отпустить всех незаконно удерживаемых граждан.
"Фонд защиты национальных ценностей также направил Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием выполнить взятые на себя в Берлине обязательства", - говорится на сайте Фонда.
Аналогичные письма с просьбой повлиять на Сарраджа, по словам Малькевича, были направлены генсеку ООН Антонию Гуттеришу и его спецпредставителю по Ливии Гассану Саламе.
"Моё открытое письмо на имя Сарраджа вчера опубликовал Washington Post. Теперь западный мир узнал о том, что происходит в Ливии. Уже достаточно было времени (после берлинской конференции), чтобы начать все это реализовывать. Надеемся, что начнутся фундаментальные подвижки", - отметил Малькевич.
Как ранее подчеркивал Малькевич, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники Фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
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