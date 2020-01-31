Эксперт рассказал, когда может появиться вакцина от коронавируса

"Это довольно долгий процесс (создание вакцины - ред.), ее можно сделать быстро, но применять у людей надо очень аккуратно, целая цепь исследований (должна быть)",- сказал Малышев журналистам в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он уточнил, что появление вакцины через год - это очень оптимистичный прогноз, вполне возможно, что вакцина будет только тогда, когда эпидемиологический процесс, связанный с новым коронавирусом, будет подходить к концу.