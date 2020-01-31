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Эксперт рассказал, когда может появиться вакцина от коронавируса
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РИА Новости

Эксперт рассказал, когда может появиться вакцина от коронавируса

12:10 31.01.2020
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© REUTERS / Lim Huey TengКитай
Китай
© REUTERS / Lim Huey Teng
Китай. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Создание вакцины от коронавируса - долгий процесс, на это, по оптимистичным прогнозам, потребуется год, перед ее применением необходимо большое количество исследований, считает ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
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"Это довольно долгий процесс (создание вакцины - ред.), ее можно сделать быстро, но применять у людей надо очень аккуратно, целая цепь исследований (должна быть)",- сказал Малышев журналистам в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он уточнил, что появление вакцины через год - это очень оптимистичный прогноз, вполне возможно, что вакцина будет только тогда, когда эпидемиологический процесс, связанный с новым коронавирусом, будет подходить к концу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. В России заболевших нет.
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