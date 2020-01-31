Защита сестер Хачатурян ожидает прекращения дела, заявил адвокат

Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, ожидает прекращения дела после того, как прокуратура расценила Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, ожидает прекращения дела после того, как прокуратура расценила их действия как необходимую оборону, сообщил РИА Новости адвокат младшей сестры Алексей Паршин.

Накануне адвокат Алексей Липцер рассказал агентству, что Генпрокуратура обязала следствие переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону и провести дополнительное предварительное расследование.

"Мы надеемся, что теперь следствие вынесет постановление о прекращении уголовного преследования, поскольку оборона исключает уголовное преследование. Думаю, это произойдет в ближайший месяц-два", - заявил Паршин.

Ранее следствие признало, что отец издевался над дочерьми и насиловал их, но квалифицировало их действия по самой тяжелой статье - убийство по предварительному сговору. По словам Паршина, прокуратура сочла недоказанными выводы о мотивах и целях, к которым пришло следствие.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". СК предъявил девушкам обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Однако в Генпрокуратуре отказались утверждать обвинительное заключение, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

Адвокаты сообщали, что следствие ранее оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Всё это время защита настаивала, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.