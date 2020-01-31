Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T18:25+0300
https://ria.ru/20200131/1564097908.html
Ницой анонсировала премьеру рок-оперы про штурм Москвы
https://cdn22.img.ria.ru/images/151529/81/1515298103_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_f121c6a47e236a45ec53d8e6add67f6c.jpg
РИА Новости

Ницой анонсировала премьеру рок-оперы про штурм Москвы

11:54 31.01.2020 (обновлено: 18:25 31.01.2020)
5490
© Фото : страница Ларисы Ницой в FacebookЛариса Ницой
Лариса Ницой
© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Осенью в Киеве состоится премьера рок-оперы "Сагайдачный. Штурм Москвы". Об этом сообщила украинская писательница Лариса Ницой.
Судя по выложенному в Facebook свидетельству о регистрации авторского права, сценаристом выступит сама писательница, а соавтором будет ее муж, историк Андрей Ницой.
О каких событиях будет идти речь в спектакле, Ницой не сообщила.
Как пояснила писательница в комментариях к посту, премьера рок-оперы назначена на октябрь, билеты пока еще не поступили в продажу.
Страница украинской писательницы Ларисы Ницой в Facebook
29 сентября 2019, 15:54
"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
Петр Сагайдачный — гетман Войска Запорожского, который в 1618 году принимал участие в осаде Москвы.
Лариса Ницой известна своим скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта".
93345638156
Обсудить 18
Лариса НицойСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну что вы привязалась к женщине у которой клiмакс пошёл по украинскому сценарию 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
31 января, 12:09
Спиральтист ...
58760000
Тоже анонсирую оперу - штурм Лариской склада медикаментов в областном психоневрологическом диспансере.
31 января, 14:14
Sergey Veretennikov
34440001
Рекомендуем
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
На Украине оценили решение депутата Рады поддержать Россию в ПАСЕ
МИД Польши
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Газодобывающее предприятие
США назвали транзит газа через Украину частью противостояния России
Пульт от телевизора
Посольство в Ереване удивлено словами "о несущем угрозу" российском ТВ
Владимир Мединский
Мединский рассказал историю мифа о встрече Сталина и Гитлера
Сирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) на военно-морских учениях в Индийском океане
"Она внутри ордера!" Чего экипажи авианосцев США боятся больше всего
Украинская певица Ассоль
На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
Мужчина с флагом Польши
В России ответили на требования Польши выплатить репарации
Бундестаг
В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве
Политолог Михаил Погребинский
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе
Американские СМИ: "Как Путин перехитрил нас в Венесуэле"
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве. 31 января 2020
Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
00:26Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет
00:16В США полиция рассказала подробности инцидента у резиденции Трампа
00:14В Раде пригрозили свержением Зеленского
Лента новостейМолния