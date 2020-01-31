Ницой анонсировала премьеру рок-оперы про штурм Москвы

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Осенью в Киеве состоится премьера рок-оперы "Сагайдачный. Штурм Москвы". Об этом сообщила украинская писательница Лариса Ницой.
Судя по выложенному в Facebook свидетельству о регистрации авторского права, сценаристом выступит сама писательница, а соавтором будет ее муж, историк Андрей Ницой.
О каких событиях будет идти речь в спектакле, Ницой не сообщила.
Как пояснила писательница в комментариях к посту, премьера рок-оперы назначена на октябрь, билеты пока еще не поступили в продажу.
29 сентября 2019, 15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
Петр Сагайдачный — гетман Войска Запорожского, который в 1618 году принимал участие в осаде Москвы.
Лариса Ницой известна своим скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта".