Ницой анонсировала премьеру рок-оперы про штурм Москвы

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Осенью в Киеве состоится премьера рок-оперы "Сагайдачный. Штурм Москвы". Об этом сообщила украинская писательница Осенью в Киеве состоится премьера рок-оперы "Сагайдачный. Штурм Москвы". Об этом сообщила украинская писательница Лариса Ницой

Судя по выложенному в Facebook свидетельству о регистрации авторского права, сценаристом выступит сама писательница, а соавтором будет ее муж, историк Андрей Ницой.

О каких событиях будет идти речь в спектакле, Ницой не сообщила.

Как пояснила писательница в комментариях к посту, премьера рок-оперы назначена на октябрь, билеты пока еще не поступили в продажу.

Петр Сагайдачный — гетман Войска Запорожского, который в 1618 году принимал участие в осаде Москвы.