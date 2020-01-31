Глава ОП Крыма оценил резолюцию ПАСЕ с претензиями в адрес России

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в четверг резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств, в которой содержится, в том числе, ряд претензий и призывов к России, в их числе - отменить "незаконную аннексию Крыма".

"Это просто сотрясения воздуха, потому что всем известно, что никакой аннексии не было. С таким же успехом можно принять резолюцию, что в Крыму высадились марсиане и что-то здесь делают. Сначала надо понять, что здесь произошло, а потом принимать резолюции. В ПАСЕ понимают реальное положение дел, но просто занимаются политиканством", - сказал РИА Новости Иоффе.