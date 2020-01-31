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Глава ОП Крыма оценил резолюцию ПАСЕ с претензиями в адрес России
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РИА Новости

Глава ОП Крыма оценил резолюцию ПАСЕ с претензиями в адрес России

11:53 31.01.2020
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоГлава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что резолюция ПАСЕ с претензиями к России из-за полуострова основана на домыслах и злобных измышлениях, по его мнению, с таким же успехом можно обращаться с призывами к марсианам.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в четверг резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств, в которой содержится, в том числе, ряд претензий и призывов к России, в их числе - отменить "незаконную аннексию Крыма".
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"Это просто сотрясения воздуха, потому что всем известно, что никакой аннексии не было. С таким же успехом можно принять резолюцию, что в Крыму высадились марсиане и что-то здесь делают. Сначала надо понять, что здесь произошло, а потом принимать резолюции. В ПАСЕ понимают реальное положение дел, но просто занимаются политиканством", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, в Крыму никакого исследования и мониторинга настроений крымчан со стороны ПАСЕ не проводилось. "Принимать резолюцию на основании чьих-то домыслов и злобных измышлений могут только безответственные люди. Пусть приезжают в Крым и изучают ситуацию", - подчеркнул Иоффе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политолог о резолюции ПАСЕ с претензиями в адрес России: это играПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине. Эти действия в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Юрий Светов.
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Григорий ИоффеВладимир ПутинКрымПарламентская ассамблея Совета ЕвропыООНВ мире
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