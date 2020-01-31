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ОНФ подготовит предложения по защите банковских карт от мошенников
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РИА Новости

ОНФ подготовит предложения по защите банковских карт от мошенников

11:52 31.01.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты
Банковские карты
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта в ближайшие две недели подготовят предложения по защите пользователей банковских карт от мошенников, одним из вариантов может быть подтверждение безналичных операций близкими родственниками, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
Она рассказала, что проблема незаконного списания денег с пластиковых карт достигла внушительного объема, "это миллиарды рублей". Несмотря на то, что технологии безопасности в этой части развиваются, люди пока еще остаются жертвами мошенничества, подчеркнула Лазарева. Один из "безболезненных" способов решения вопроса – предоставление клиенту возможности заявить банку о добровольном отказе от оплаты карточкой через интернет. В первую очередь это актуально для пожилых людей, которым не нужен "такой набор сервисов".
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"Есть еще варианты, которые подходят для этой категории граждан - для старшего поколения. Когда есть возможность аутентификации, подтверждения человеком, которому доверяют. Если человек вдруг замечает, что есть какое-то списание, то есть еще один человек, который может подтвердить - кто-то из близких родственников, кто точно не обманет", - сказала Лазарева РИА Новости.
Она уточнила, что ОНФ рассматривает вариант законодательного решения вопроса, которое будет предусматривать возможность возврата денежных средств, снятых мошенниками с пластиковой карты. В этом направлении, по ее словам, потребуется "серьезная экспертиза" и предложения, которые не должны будут навредить ни потребителям, ни бизнесу. Второй вектор, который "имеет долгосрочный эффект, но точно необходим" - это повышение финансовой грамотности людей, отметила руководитель проекта ОНФ.
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"Я думаю, что регулярность совещаний у нас точно будет высокая в этом направлении. Сейчас у нас ведется большая экспертно-аналитическая работа в части коммуникации по технике операций (с банковскими картами через интернет - ред.). Я думаю, что в ближайшие две недели у нас появится некое видение того, как это можно будет решить, какой следующий шаг", - заключила Лазарева.
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Общероссийский народный фронтРоссияОбщество
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