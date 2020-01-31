Ситуация с коронавирусом не повлияла на экспорт газа по "Силе Сибири"

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Китае никак не повлияла на экспорт газа в эту страну по газопроводу "Сила Сибири", говорится в сообщении "Газпрома".
"Ситуация с коронавирусом в Китае никак не повлияла на экспорт газа по "Силе Сибири", - сообщила компания.
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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках газа в Китай по "восточному маршруту". Он заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай. Сумма контракта - 400 миллиардов долларов. Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года.
2 декабря 2019, 00:00Газопровод "Сила Сибири"