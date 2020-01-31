Ситуация с коронавирусом не повлияла на экспорт газа по "Силе Сибири"

"Ситуация с коронавирусом в Китае никак не повлияла на экспорт газа по "Силе Сибири", - сообщила компания.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках газа в Китай по "восточному маршруту". Он заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай. Сумма контракта - 400 миллиардов долларов. Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года.