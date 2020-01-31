Диагноз ОРВИ подтвердился у пациентки, прилетевшей в Якутск из Харбина

ЯКУТСК, 31 янв – РИА Новости. Диагноз ОРВИ подтвердился у пациентки, прилетевшей из Диагноз ОРВИ подтвердился у пациентки, прилетевшей из Харбина Якутск и госпитализированной в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

В четверг в Якутске прилетевшую из Харбина пассажирку с высокой температурой поместили в инфекционную больницу из-за подозрения на коронавирус.

"Лабораторные анализы подтвердили у пациентки, прибывшей из Харбина, ОРВИ, она получает стационарное лечение", - отметили в пресс-службе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.