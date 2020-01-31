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Диагноз ОРВИ подтвердился у пациентки, прилетевшей в Якутск из Харбина
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РИА Новости

Диагноз ОРВИ подтвердился у пациентки, прилетевшей в Якутск из Харбина

11:43 31.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта в Якутске
Здание аэропорта в Якутске
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Здание аэропорта в Якутске. Архивное фото
ЯКУТСК, 31 янв – РИА Новости. Диагноз ОРВИ подтвердился у пациентки, прилетевшей из Харбина в Якутск и госпитализированной в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В четверг в Якутске прилетевшую из Харбина пассажирку с высокой температурой поместили в инфекционную больницу из-за подозрения на коронавирус.
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"Лабораторные анализы подтвердили у пациентки, прибывшей из Харбина, ОРВИ, она получает стационарное лечение", - отметили в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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