В Петербурге лже-сотрудниц соцслужб подозревают в кражах у пенсионеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Полицейские задержали двух лже-сотрудниц социальных служб, подозреваемых в серии краж у пенсионеров в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным пресс-службы, подозреваемых возрастом 51 и 58 лет задержали в Калининском и Невском районах города.
"По версии полиции, гражданки под видом работников социальных служб проникали в квартиры пожилых людей и, усыпив бдительность пенсионеров, похищали у них денежные средства. На текущий момент установлена причастность подозреваемых к трем таким фактам в отношении двух женщин и мужчины", - говорится в сообщении.
Преступления были совершены в двух квартирах на проспекте Науки и в квартире на улице Карпинского.
"Общий ущерб составил около 120 тысяч рублей. Минимальная сумма похищенного – 10 тысяч рублей, максимальная – 70 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража")", - отмечается в сообщении.
2 декабря 2019, 10:00В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок