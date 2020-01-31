В Петербурге лже-сотрудниц соцслужб подозревают в кражах у пенсионеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Полицейские задержали двух лже-сотрудниц социальных служб, подозреваемых в серии краж у пенсионеров в Полицейские задержали двух лже-сотрудниц социальных служб, подозреваемых в серии краж у пенсионеров в Петербурге , сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным пресс-службы, подозреваемых возрастом 51 и 58 лет задержали в Калининском и Невском районах города.

"По версии полиции, гражданки под видом работников социальных служб проникали в квартиры пожилых людей и, усыпив бдительность пенсионеров, похищали у них денежные средства. На текущий момент установлена причастность подозреваемых к трем таким фактам в отношении двух женщин и мужчины", - говорится в сообщении.

Преступления были совершены в двух квартирах на проспекте Науки и в квартире на улице Карпинского.