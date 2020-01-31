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В Приморье заявили об отсутствии дефицита овощей из-за коронавируса
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РИА Новости

В Приморье заявили об отсутствии дефицита овощей из-за коронавируса

11:38 31.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Овощи . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Дефицита овощей из-за коронавируса в Приморье нет, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как сообщили ранее местные СМИ, в связи с закрытием из-за коронавируса пунктов пропуска с Китаем в Приморье ожидаются перебои с поставками овощей.
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"Дефицита овощей из-за коронавируса нет ... Сейчас их (овощей) достаточное количество на основной оптовой базе "Дружба", - говорится в сообщении.
Как уточняют специалисты Минпромторга региона, слова которых приводятся в сообщении, все овощи, кроме помидоров, перца и зелени, завозят в Приморье из других регионов страны. Главная оптовая база края загружена достаточным количеством овощей на время приостановки работы пунктов пропуска.
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