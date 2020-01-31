В Приморье заявили об отсутствии дефицита овощей из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Дефицита овощей из-за Дефицита овощей из-за коронавируса Приморье нет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщили ранее местные СМИ, в связи с закрытием из-за коронавируса пунктов пропуска с Китаем в Приморье ожидаются перебои с поставками овощей.

"Дефицита овощей из-за коронавируса нет ... Сейчас их (овощей) достаточное количество на основной оптовой базе "Дружба", - говорится в сообщении.