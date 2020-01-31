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ФМБА создаст штаб по предупреждению распространения коронавируса
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РИА Новости

ФМБА создаст штаб по предупреждению распространения коронавируса

11:38 31.01.2020 (обновлено: 16:30 31.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские туристы, прилетевшие из Китая, в аэропорту Владивостока
Российские туристы, прилетевшие из Китая, в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Российские туристы, прилетевшие из Китая, в аэропорту Владивостока
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России создаст свой координационный центр по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, сообщается на сайте ФМБА.
Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова провела совещание, на котором обсуждались мероприятия по предупреждению распространения на территории России нового коронавируса (2019-nCoV), выработке методов индикации заболевания и лечения инфицированных лиц, уточняется на сайте.
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"В ходе совещания был озвучен приказ о создании штаба ФМБА России по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации, а также представлены разработанные ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна дорожные карты по диагностике заболевания, маршрутизации пациентов и методики лечения, включая экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), форсированную кислородотерапию и высокочастотную искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ)", - говорится в сообщении.
Через координационный центр ФМБА в лечебные и научные организации агентства транслируются решения штаба правительства, пояснили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
На прикреплённых к ФМБА территориях проживают около 3 миллионов человек, в том числе сотрудники предприятий Росатома, Роскосмоса и других объектов оборонной промышленности, уточнили в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
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По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Распространение нового коронавирусаФМБАВероника СкворцоваКитайРоссияОбщество
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