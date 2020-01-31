СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе под Орлом

БРЯНСК, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда возбудили после взрыва газовоздушной смеси на территории завода резиновых изделий в Мценске Орловской области, где погибли четыре человека, сообщила РИА новости представитель СУ СК РФ по региону Юлия Дорофеева.
"Принято решение о возбуждении уголовного дела по части третьей статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" – ред.). На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Пока известно о четырех погибших и двух доставленных в медучреждения. Но их число может расти", - сказала Дорофеева.
По ее словам, трагедия произошла на территории цеха, где велись строительные работы. Ранее сообщалось, что в результате взрыва газовоздушной смеси обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что погибшие и пострадавшие при взрыве - граждане Турции.