СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе под Орлом

"Принято решение о возбуждении уголовного дела по части третьей статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" – ред.). На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Пока известно о четырех погибших и двух доставленных в медучреждения. Но их число может расти", - сказала Дорофеева.