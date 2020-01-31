Штраф за тонировку могут увеличить в два раза

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Штраф за тонировку предлагается увеличить с 500 до тысячи рублей, за повторное нарушение предусмотрена санкция в три тысячи рублей, соответствующие изменения внесены в текст проекта нового КоАП.
Проект нового КоАП опубликовал Минюст России - предполагается, что он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.
Вчера, 17:36Внимание, мотор!
Проект предусматривает увеличение штрафа с 500 рублей до одной тысячи рублей за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности колесных транспортных средств.
Также в текст проекта внесен новый пункт, согласно которому повторное нарушение может обернуться для водителей штрафом в три тысячи рублей.