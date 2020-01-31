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Штраф за тонировку могут увеличить в два раза
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РИА Новости

Штраф за тонировку могут увеличить в два раза

11:34 31.01.2020 (обновлено: 17:37 31.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Штраф за тонировку предлагается увеличить с 500 до тысячи рублей, за повторное нарушение предусмотрена санкция в три тысячи рублей, соответствующие изменения внесены в текст проекта нового КоАП.
Проект нового КоАП опубликовал Минюст России - предполагается, что он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.
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Проект предусматривает увеличение штрафа с 500 рублей до одной тысячи рублей за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности колесных транспортных средств.
Также в текст проекта внесен новый пункт, согласно которому повторное нарушение может обернуться для водителей штрафом в три тысячи рублей.
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Министерство юстиции РФРоссияОбщество
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