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Культура
2020-01-31T12:55+0300
https://ria.ru/20200131/1564096725.html
Пользователи сравнили певца Шуру в парике с Аллой Пугачевой
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096912_0:505:2047:1656_1036x0_80_0_0_96a7d6d4ea4953f001e3bec48fe1c7fa.jpg
РИА Новости

Пользователи сравнили певца Шуру в парике с Аллой Пугачевой

12:55 31.01.2020
12946
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Российский эстрадный певец и поэт Александр Медведев (Шура)
 Российский эстрадный певец и поэт Александр Медведев (Шура)
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в инстаграме студийную фотографию, сделанную в стиле эпохи Возрождения. Но многие пользователи почему-то сравнили его образ с Аллой Пугачевой.
"Какого героя напоминаю?" — спросил исполнитель.
"Если убрать бороду и корону, то вылетая Алла Пугачева в 80-х" — ответил @nezamoda.
"Примадонна", — прокомментировал @_topmaman_.
"Алла Пугачева", — присоединилась к обсуждению @z.nataly8520.
Были и другие варианты: король из сказки про Золушку, Елизавета I, Уильям Шекспир и даже Шляпник из "Алисы в стране чудес".
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КультураНовости культурыШоу-бизнесУильям ШекспирШура (Александр Медведев)Алла Пугачева
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