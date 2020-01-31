Пользователи сравнили певца Шуру в парике с Аллой Пугачевой

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в инстаграме студийную фотографию, сделанную в стиле эпохи Возрождения. Но многие пользователи почему-то сравнили его образ с Аллой Пугачевой.
"Какого героя напоминаю?" — спросил исполнитель.
"Если убрать бороду и корону, то вылетая Алла Пугачева в 80-х" — ответил @nezamoda.
"Примадонна", — прокомментировал @_topmaman_.
"Алла Пугачева", — присоединилась к обсуждению @z.nataly8520.
Были и другие варианты: король из сказки про Золушку, Елизавета I, Уильям Шекспир и даже Шляпник из "Алисы в стране чудес".
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