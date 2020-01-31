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https://ria.ru/20200131/1564096395.html
Украинская община Крыма оценила претензии ПАСЕ к РФ из-за полуострова
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РИА Новости

Украинская община Крыма оценила претензии ПАСЕ к РФ из-за полуострова

11:27 31.01.2020
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© из личного архиваПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© из личного архива
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала глупостью призыв ПАСЕ к России "отменить аннексию полуострова".
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в четверг резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств, в которой содержится, в том числе, ряд претензий и призывов к России, в их числе - отменить "незаконную аннексию Крыма".
"Эти абсолютные глупости, уже даже не возмущают, а вызывает горькую усмешку. Абсолютно правовой нигилизм и понятийная глупость данного заявления может встретить только одну реакцию - негативную", - сказала РИА Новости Гридчина.
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Вчера, 03:16
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По ее мнению, необходимо найти механизм участия делегации из Крыма в сессиях ПАСЕ.
"Это позволит оперативно реагировать на все заявления о Крыме и вместе с официальной делегации в одном тандеме отражать все атаки", - подчеркнула Гридчина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Вчера, 08:37Сказано в эфире
Политолог о резолюции ПАСЕ с претензиями в адрес России: это играПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине. Эти действия в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Юрий Светов.
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Анастасия ГридчинаВладимир ПутинЕвропаКрымСевастопольПарламентская ассамблея Совета ЕвропыООНВ мире
Популярные комментарии
Вот и восстановили своё "членство" в гадючнике, урря! Теперь требуют Крым отдать, принимают "резолюцию". Будут и другие подобные принимать. А мы будем взносы делать. А Толстой там теперь вице-спикер.....
31 января, 12:08
aalnoor1953
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