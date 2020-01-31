Украинская община Крыма оценила претензии ПАСЕ к РФ из-за полуострова

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в четверг резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств, в которой содержится, в том числе, ряд претензий и призывов к России, в их числе - отменить "незаконную аннексию Крыма".
"Эти абсолютные глупости, уже даже не возмущают, а вызывает горькую усмешку. Абсолютно правовой нигилизм и понятийная глупость данного заявления может встретить только одну реакцию - негативную", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее мнению, необходимо найти механизм участия делегации из Крыма в сессиях ПАСЕ.
"Это позволит оперативно реагировать на все заявления о Крыме и вместе с официальной делегации в одном тандеме отражать все атаки", - подчеркнула Гридчина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".