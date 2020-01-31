Украинская община Крыма оценила претензии ПАСЕ к РФ из-за полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава украинской общины Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала глупостью призыв ПАСЕ к России "отменить аннексию полуострова".

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в четверг резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств, в которой содержится, в том числе, ряд претензий и призывов к России, в их числе - отменить "незаконную аннексию Крыма".

"Эти абсолютные глупости, уже даже не возмущают, а вызывает горькую усмешку. Абсолютно правовой нигилизм и понятийная глупость данного заявления может встретить только одну реакцию - негативную", - сказала РИА Новости Гридчина.

По ее мнению, необходимо найти механизм участия делегации из Крыма в сессиях ПАСЕ.

"Это позволит оперативно реагировать на все заявления о Крыме и вместе с официальной делегации в одном тандеме отражать все атаки", - подчеркнула Гридчина.