Летные испытания тяжелой "Ангары" сократили до шести пусков

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Летные испытания ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" на космодроме Плесецк сокращены с десяти до шести пусков, заявил главный научный сотрудник НИИ космических систем Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Юрий Клименко.
"К сожалению, объемы летных испытаний сокращаются, даже для пятой "Ангары" ["Ангара-А5" на космодроме Плесецк] было десять пусков, теперь всего шесть пусков. Для "Амура" ["Ангара-А5" на космодроме Восточный] будет еще меньше", - сказал он на Королевских чтениях по космонавтике в Москве.
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с Плесецка был осуществлен в декабре 2014 года, второй намечается на середину 2020-го. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с Восточного планируется в августе-сентябре 2023 года.