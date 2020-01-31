Летные испытания тяжелой "Ангары" сократили до шести пусков

"К сожалению, объемы летных испытаний сокращаются, даже для пятой "Ангары" ["Ангара-А5" на космодроме Плесецк] было десять пусков, теперь всего шесть пусков. Для "Амура" ["Ангара-А5" на космодроме Восточный] будет еще меньше", - сказал он на Королевских чтениях по космонавтике в Москве.