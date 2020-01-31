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Летные испытания тяжелой "Ангары" сократили до шести пусков
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РИА Новости

Летные испытания тяжелой "Ангары" сократили до шести пусков

11:27 31.01.2020 (обновлено: 11:55 31.01.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Летные испытания ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" на космодроме Плесецк сокращены с десяти до шести пусков, заявил главный научный сотрудник НИИ космических систем Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Юрий Клименко.
"К сожалению, объемы летных испытаний сокращаются, даже для пятой "Ангары" ["Ангара-А5" на космодроме Плесецк] было десять пусков, теперь всего шесть пусков. Для "Амура" ["Ангара-А5" на космодроме Восточный] будет еще меньше", - сказал он на Королевских чтениях по космонавтике в Москве.
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Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с Плесецка был осуществлен в декабре 2014 года, второй намечается на середину 2020-го. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с Восточного планируется в августе-сентябре 2023 года.
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Хочу стать космонавтомЮрий КлименкоПлесецк (космодром)Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
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