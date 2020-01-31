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СЖР оценил идею о штрафе за публикацию данных незарегистрированных СМИ
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РИА Новости

СЖР оценил идею о штрафе за публикацию данных незарегистрированных СМИ

11:23 31.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предложение Минюста штрафовать за распространение материалов не зарегистрированных в России СМИ на первый взгляд выглядит чрезмерным, однако его нужно изучить подробно, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), размещенного в четверг на портале нормативных правовых актов, предполагается, что изготовление или распространение продукции незарегистрированного СМИ влечет наложение штрафа на граждан в размере от тысячи до 1,5 тысячи рублей, на должностных лиц - от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Норма прописана в статье 33.9.
"Идет пересечение законодательных актов. Уже есть законы, связанные с распространением информации от незарегистрированных источников. Этим занимается Роскомнадзор очень активно. Есть ощущение, что это (предложение Минюста - ред.) чрезмерно", - сказал Соловьев.
Глава СЖР отметил, что предложения Минюста надо изучить более подробно.
По мнению Соловьева, создается впечатление, что регулирование в данной области, предлагается вести по некому единому стандарту, "как будто штраф за продукцию пищевой промышленности". "Они пытаются приравнять любую незарегистрированную продукцию к чему-то опасному", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин
16 декабря 2019, 15:42
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Соловьев Владимир (журналист)РоскомнадзорСоюз журналистов РоссииМоскваРоссияОбщество
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