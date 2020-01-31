СЖР оценил идею о штрафе за публикацию данных незарегистрированных СМИ

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), размещенного в четверг на портале нормативных правовых актов, предполагается, что изготовление или распространение продукции незарегистрированного СМИ влечет наложение штрафа на граждан в размере от тысячи до 1,5 тысячи рублей, на должностных лиц - от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Норма прописана в статье 33.9.