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Представительство РЖД в Китае работает в штатном режиме
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РИА Новости

Представительство РЖД в Китае работает в штатном режиме

11:22 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОАО РЖД
ОАО РЖД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ОАО РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Представительство Российских железных дорог (РЖД) в Пекине работает в штатном режиме, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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"Представительство ОАО "РЖД" в Пекине работает в штатном режиме", - сообщили в компании в четверг.
РЖД имеют ряд представительств по всему миру.
Россия с пятницы приостановила движение пассажирских поездов через пункты пропуска на границе с Китаем за исключением маршрута Москва – Пекин, грузовые железнодорожные перевозки продолжаются.
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