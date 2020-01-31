Представительство РЖД в Китае работает в штатном режиме

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Представительство Российских железных дорог (РЖД) в Пекине работает в штатном режиме, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
"Представительство ОАО "РЖД" в Пекине работает в штатном режиме", - сообщили в компании в четверг.
РЖД имеют ряд представительств по всему миру.
Россия с пятницы приостановила движение пассажирских поездов через пункты пропуска на границе с Китаем за исключением маршрута Москва – Пекин, грузовые железнодорожные перевозки продолжаются.
29 января, 18:45РЖД не будет взимать сборы за возврат билетов на поезда в Китай