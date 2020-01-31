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В России может появиться новый штраф за попытку водителя скрыться
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РИА Новости

В России может появиться новый штраф за попытку водителя скрыться

11:21 31.01.2020 (обновлено: 17:37 31.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Поправки к КоАП РФ предусматривают новый штраф в 40 тысяч рублей для водителей за попытку скрыться от представителя власти, проект соответствующего документа размещен на портале проектов нормативных актов.
Проект нового КоАПа опубликовал Минюст России – предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.
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В частности, в новой редакции документа прописано, что если водитель не подчиняется "неоднократному законному требованию об остановке транспортного средства" и пытается скрыться, ему будет грозить штраф до 40 тысяч рублей или лишение прав на два-три года.
Озвучивать такое требование смогут не только полицейские, но и таможенники и сотрудники Ространснадзора.
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Министерство юстиции РФРостранснадзорРоссияОбщество
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