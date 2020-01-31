В России может появиться новый штраф за попытку водителя скрыться

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Поправки к КоАП РФ предусматривают новый штраф в 40 тысяч рублей для водителей за попытку скрыться от представителя власти, проект соответствующего документа размещен на портале проектов нормативных актов.

В частности, в новой редакции документа прописано, что если водитель не подчиняется "неоднократному законному требованию об остановке транспортного средства" и пытается скрыться, ему будет грозить штраф до 40 тысяч рублей или лишение прав на два-три года.