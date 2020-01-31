"Алмаз-Антей" покажет в Индии модель новейшего ЗРК "Викинг"

"В рамках "DEFEXPO INDIA – 2020" концерн впервые в Республике Индия представит модели боевых средств ЗРК "Викинг", в том числе модель зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ из состава ЗРК "Викинг" в масштабе 1:3", - говорится в сообщении

Кроме того, в виде макетов, моделей, видеоматериалов, буклетов и постеров будут показаны зенитные ракетные системы и комплексы (ЗРС/ЗРК) наземного и морского базирования, включая С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", "Риф-М", "Штиль-1" и зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) "Тунгуска-М1". Концерн также покажет ракеты из состава интегрированных ракетных систем Club-S, Club-N и радиолокационные станции контроля воздушного пространства.