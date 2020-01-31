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Новое оружие России
2020-01-31T11:52+0300
https://ria.ru/20200131/1564095986.html
"Алмаз-Антей" покажет в Индии модель новейшего ЗРК "Викинг"
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РИА Новости

"Алмаз-Антей" покажет в Индии модель новейшего ЗРК "Викинг"

11:19 31.01.2020 (обновлено: 11:52 31.01.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"Зенитно-ракетный комплекс "Викинг" концерна ВКО "Алмаз-Антей"
Зенитно-ракетный комплекс Викинг концерна ВКО Алмаз-Антей
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Зенитно-ракетный комплекс "Викинг" концерна ВКО "Алмаз-Антей". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Модели боевых средств из состава новейшего зенитно-ракетного комплекса "Викинг" покажет концерн ВКО "Алмаз-Антей" на выставке "DEFEXPO INDIA – 2020", сообщили журналистам в пресс-службе концерна.
Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений "DEFEXPO INDIA – 2020" пройдет с 5 по 8 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар Прадеш (Республика Индия).
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"В рамках "DEFEXPO INDIA – 2020" концерн впервые в Республике Индия представит модели боевых средств ЗРК "Викинг", в том числе модель зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ из состава ЗРК "Викинг" в масштабе 1:3", - говорится в сообщении
Кроме того, в виде макетов, моделей, видеоматериалов, буклетов и постеров будут показаны зенитные ракетные системы и комплексы (ЗРС/ЗРК) наземного и морского базирования, включая С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", "Риф-М", "Штиль-1" и зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) "Тунгуска-М1". Концерн также покажет ракеты из состава интегрированных ракетных систем Club-S, Club-N и радиолокационные станции контроля воздушного пространства.
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"Особое внимание на форуме будет уделено предоставлению потенциальным заказчикам информации и материалов по восстановительному ремонту техники с заменой элементной базы, а также модернизации средств ЗРК Оса-АКМ" и ЗПРК "Тунгуска", - отметили в пресс-службе.
Делегацию концерна возглавит заместитель гендиректора компании Вячеслав Дзиркалн. По его словам, на "DEFEXPO INDIA – 2020" представители концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с представителями государственных и деловых структур Республики Индия, а также других стран, принимающих участие в выставке.
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Новое оружие РоссииКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"РоссияИндияБезопасность
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