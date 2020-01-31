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Культура
2020-01-31T12:11+0300
https://ria.ru/20200131/1564095879.html
Тима Белорусских выпустил новый альбом
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РИА Новости

Тима Белорусских выпустил новый альбом

12:05 31.01.2020 (обновлено: 12:11 31.01.2020)
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Музыкант Тима Белорусских выпустил новый альбом "Моя кассета — твой первый диск", о чем рассказал в своей группе ВКонтакте.
"Второй студийный альбом, вторая часть моей истории", — написал Белорусских.
В трек-лист вошло семь композиций: "Повторим", "Подземка", "Одуванчик", "Во дворе", "Птичка", "Любовь по-белорусски" и "Не меняй". Их можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.
Пользователям положительно оценили новую работу исполнителя.
"Одуванчик" — просто хит", — написала Наталья Бодягина.
"Альбом прекрасен, слушаю на повторе и не могу остановиться", — прокомментировал Tayler Durden.
"Вот это я понимаю доброе утро", — подчеркнула Карина Доровская.
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