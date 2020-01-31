МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Музыкант Тима Белорусских выпустил новый альбом "Моя кассета — твой первый диск", о чем рассказал в своей группе ВКонтакте.

"Второй студийный альбом, вторая часть моей истории", — написал Белорусских.

В трек-лист вошло семь композиций: "Повторим", "Подземка", "Одуванчик", "Во дворе", "Птичка", "Любовь по-белорусски" и "Не меняй". Их можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.

Пользователям положительно оценили новую работу исполнителя.

"Одуванчик" — просто хит", — написала Наталья Бодягина.

"Альбом прекрасен, слушаю на повторе и не могу остановиться", — прокомментировал Tayler Durden.