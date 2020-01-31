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Сахалин полностью газифицируют к 2025 году
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РИА Новости

Сахалин полностью газифицируют к 2025 году

11:16 31.01.2020 (обновлено: 11:43 31.01.2020)
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© Фото : сахалинская область Валерий Лимаренко портретГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
© Фото : сахалинская область Валерий Лимаренко портрет
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 янв - РИА Новости. "Газпром" и власти Сахалинской области договорились до 2025 года полностью газифицировать регион, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
"Газпром" предложил дополнительно построить на Сахалине школу, детский сад и детский бассейн. До 2025 года договорились полностью газифицировать Сахалинскую область (80% сетевым газом, остальные 20% – за счёт автономный газификации с использованием СПГ)", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
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Валерий ЛимаренкоГазпромСахалинРоссияЭкономика
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