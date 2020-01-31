Сахалин полностью газифицируют к 2025 году

"Газпром" предложил дополнительно построить на Сахалине школу, детский сад и детский бассейн. До 2025 года договорились полностью газифицировать Сахалинскую область (80% сетевым газом, остальные 20% – за счёт автономный газификации с использованием СПГ)", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.