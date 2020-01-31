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Суд оставил на свободе ростовского министра здравоохранения
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РИА Новости

Суд оставил на свободе ростовского министра здравоохранения

11:14 31.01.2020
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© РИА Новости / Александр Блотницкий / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
© РИА Новости / Александр Блотницкий
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Ростовский областной суд в пятницу оставил без изменения решение нижестоящего суда, который отказался продлять меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской, проходящей со своим замом по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского задержали в конце ноября 2019 года. По данным суда, ей предъявлено обвинение. Губернатор региона Василий Голубев заявлял, что Быковская останется министром здравоохранения Ростовской области до решения суда.
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После задержания Быковской была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 27 января 2020 года включительно. Однако 24 января Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отказал в ходатайстве следствия продлить ей меру пресечения. 28 января Быковская вышла из-под домашнего ареста. В тот же день она приняла участие в открытии частной клиники в Ростове.
Прокуратура обжаловала решение суда. В судебном заседании в пятницу Быковская сообщила, что готова оказывать следствию помощь в исследовании всех материалов по делу, и "намерена доказывать в законном порядке на территории Российской Федерации свою невиновность".
"Постановление Ленинского районного суда от 24 января в отношении Быковской оставить без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения", - сказала судья.
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По данным районного суда Ростова-на-Дону, с сентября 2017 по январь 2018 года Быковская и Беседовский лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону" при заключении контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию.
В конце октября прошлого года Федеральная антимонопольная служба заявила, что в Ростовской области выявлены "признаки антиконкурентного соглашения" между минздравом, организаторами торгов и неким "хозяйствующим субъектом". Дело касается закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.
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Татьяна БыковскаяРостовский областной судВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-ДонуРоссияОбщество
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