Суд оставил на свободе ростовского министра здравоохранения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Ростовский областной суд в пятницу оставил без изменения решение нижестоящего суда, который отказался продлять меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской , проходящей со своим замом по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского задержали в конце ноября 2019 года. По данным суда, ей предъявлено обвинение. Губернатор региона Василий Голубев заявлял, что Быковская останется министром здравоохранения Ростовской области до решения суда.

После задержания Быковской была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 27 января 2020 года включительно. Однако 24 января Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отказал в ходатайстве следствия продлить ей меру пресечения. 28 января Быковская вышла из-под домашнего ареста. В тот же день она приняла участие в открытии частной клиники в Ростове.

Прокуратура обжаловала решение суда. В судебном заседании в пятницу Быковская сообщила, что готова оказывать следствию помощь в исследовании всех материалов по делу, и "намерена доказывать в законном порядке на территории Российской Федерации свою невиновность".

"Постановление Ленинского районного суда от 24 января в отношении Быковской оставить без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения", - сказала судья.

По данным районного суда Ростова-на-Дону, с сентября 2017 по январь 2018 года Быковская и Беседовский лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону" при заключении контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию.