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Полиция завела дело из-за поножовщины на танкере в Азовском море
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РИА Новости

Полиция завела дело из-за поножовщины на танкере в Азовском море

11:11 31.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Старпом капитана танкера, находившегося в Азовском море, напал на члена команды с ножом, возбуждено уголовное дело, сообщает управление транспортной полиции по ЮФО.
"Поступило сообщение о происшествии на борту танкера, находившегося в Азовском море недалеко от порта "Кавказ", где на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошла потасовка, в результате которой старший помощник капитана судна... взял в руку кухонный нож и... нанес не менее четырех ударов в область туловища одному их членов команды", - отмечается в релизе.
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По данным ведомства, моряк получил проникающие колото-резаные ранения грудной клетки, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, зарегистрированного в городе Астрахань, по признакам преступления... "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении.

Старпом заключен под домашний арест, отмечает ведомство.
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Азовское мореАстраханьРоссияПроисшествия
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