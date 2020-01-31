Полиция завела дело из-за поножовщины на танкере в Азовском море

"Поступило сообщение о происшествии на борту танкера, находившегося в Азовском море недалеко от порта "Кавказ", где на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошла потасовка, в результате которой старший помощник капитана судна... взял в руку кухонный нож и... нанес не менее четырех ударов в область туловища одному их членов команды", - отмечается в релизе.