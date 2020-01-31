РЖД ожидают снижения пассажиропотока из-за ситуации с коронавирусом

"Вы же знаете, что Китай сегодня ограничил выезд, поэтому в какой-то степени повлияет. Мы заявляли, что мы никаких ограничений не вводим. Сегодня есть некое снижение контейнерных поездов. В первую очередь, потому что тот же AliExpress, который в основном едет из Китая, у него упала активность по заказам, в частности. Достаточно много грузов идет оттуда. Но я думаю, что это временная трудность. По пассажирам - тоже, конечно. Понятно, что это оказывает влияние на пассажиропоток", - сказал он в ответ на вопрос, повлияет ли ситуация с коронавирусом на пассажиропоток и перевозки.