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РЖД ожидают снижения пассажиропотока из-за ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

РЖД ожидают снижения пассажиропотока из-за ситуации с коронавирусом

11:04 31.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроводник в поезде
Проводник в поезде
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Проводник в поезде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. РЖД ожидают снижения контейнерных перевозок и пассажиропотока из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам в пятницу заместитель генерального директора РЖД Олег Валинский.
"Вы же знаете, что Китай сегодня ограничил выезд, поэтому в какой-то степени повлияет. Мы заявляли, что мы никаких ограничений не вводим. Сегодня есть некое снижение контейнерных поездов. В первую очередь, потому что тот же AliExpress, который в основном едет из Китая, у него упала активность по заказам, в частности. Достаточно много грузов идет оттуда. Но я думаю, что это временная трудность. По пассажирам - тоже, конечно. Понятно, что это оказывает влияние на пассажиропоток", - сказал он в ответ на вопрос, повлияет ли ситуация с коронавирусом на пассажиропоток и перевозки.
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Распространение нового коронавирусаРЖДКитайРоссияЭкономика
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