Фестиваль Kinotavr. Special Edition открылся в Москве

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент "Кинотавра" Александр Роднянский запустил в Москве новый фестиваль Kinotavr. Special Edition, в программу которого вошли зарубежные картины-лауреаты и участники международных смотров. Впервые он проходит в Москве с 30 января по 2 февраля 2020 года, на открытии гостям показали фильм Сэма Мендеса "1917", сообщает пресс-служба проекта.

Ранее историческая драма "1917" удостоилась "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма", ее создатель Сэм Мендес получил статуэтку за режиссуру.

"В лаконичную, вручную составленную программу вошли фильмы авторов, не потерявших способности удивлять мир и самих себя. Как классиков (Корээда, Мендес, Андерссон), так и сверхталантливых, суперактуальных новичков (встречайте сразу двух венецианских "Львов будущего" - Алаэддина Слима и Амджада Абу Алалу). Многие из наших хэдлайнеров, как Малик и Йонфань, сняли свои лучшие фильмы за долгие годы, и мы очень горды возможностью впервые представить их требовательной российской публике", - сказал составитель программы Kinotavr. Special Edition Стас Тыркин, чьи слова приводит пресс-служба.