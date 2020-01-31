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2020-01-31T11:00+0300
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Фестиваль Kinotavr. Special Edition открылся в Москве
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РИА Новости

Фестиваль Kinotavr. Special Edition открылся в Москве

11:00 31.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие фестиваля Kinotavr* Special Edition
Открытие фестиваля Kinotavr* Special Edition
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент "Кинотавра" Александр Роднянский запустил в Москве новый фестиваль Kinotavr. Special Edition, в программу которого вошли зарубежные картины-лауреаты и участники международных смотров. Впервые он проходит в Москве с 30 января по 2 февраля 2020 года, на открытии гостям показали фильм Сэма Мендеса "1917", сообщает пресс-служба проекта.
Ранее историческая драма "1917" удостоилась "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма", ее создатель Сэм Мендес получил статуэтку за режиссуру.
"В лаконичную, вручную составленную программу вошли фильмы авторов, не потерявших способности удивлять мир и самих себя. Как классиков (Корээда, Мендес, Андерссон), так и сверхталантливых, суперактуальных новичков (встречайте сразу двух венецианских "Львов будущего" - Алаэддина Слима и Амджада Абу Алалу). Многие из наших хэдлайнеров, как Малик и Йонфань, сняли свои лучшие фильмы за долгие годы, и мы очень горды возможностью впервые представить их требовательной российской публике", - сказал составитель программы Kinotavr. Special Edition Стас Тыркин, чьи слова приводит пресс-служба.
В программу смотра вошли фильмы "Правда" Хирокадзу Корээда, "Тайная жизнь" Терренса Малика, "О бесконечности" Роя Андерссона, "Тламесс" Алы Эдинна Слима, "Ты умрешь в 20" Амджада Абу Алала и "Вишневый переулок, 7" Йонфаня. В рамках Kinotavr. Special Edition планируются встречи с создателями картин-участников.
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