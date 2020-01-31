В Забайкалье предупредили о похолодании до минус 45 градусов

ЧИТА, 31 янв - РИА Новости. Главное управление МЧС по Забайкальскому краю предупредило жителей региона о похолодании до минус 45 градусов с 3 по 6 февраля, сообщили в пресс-службе управления.
"С 3 по 6 февраля на территории Забайкальского края ожидается понижение ночных температур до минус 34-39 градусов, по северным районам - до минус 45 градусов", - говорится в сообщении.
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В МЧС посоветовали жителям ходить в свободной одежде, не пить спиртного, не курить на морозе, не выходить на улицу без варежек, шапки и шарфа.