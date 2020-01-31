Врачи назвали причину отравления подростков в Кузбассе

Пятнадцатилетнего мальчика и четырнадцатилетнюю девочку накануне нашли на мосту на проспекте Кирова. В тяжелом состоянии их доставили в реанимацию. Для определения тактики лечения в Ленинск-Кузнецкий выехала бригада токсикологов из Кемерово. Следователи начали проверку.