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Врачи назвали причину отравления подростков в Кузбассе
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РИА Новости

Врачи назвали причину отравления подростков в Кузбассе

10:41 31.01.2020 (обновлено: 12:31 31.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 31 дек — РИА Новости. Кемеровские токсикологи выяснили, что двое подростков, доставленные в больницу в Ленинск-Кузнецком, отравились медикаментами. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.
Пятнадцатилетнего мальчика и четырнадцатилетнюю девочку накануне нашли на мосту на проспекте Кирова. В тяжелом состоянии их доставили в реанимацию. Для определения тактики лечения в Ленинск-Кузнецкий выехала бригада токсикологов из Кемерово. Следователи начали проверку.

"Вчера токсикологи посмотрели клиническую картину и сказали, что у них отравление медикаментами. По-прежнему находятся в реанимации в бессознательном состоянии", — сказал Дужик.

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КемеровоЛенинск-КузнецкийПроисшествия
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