Врачи назвали причину отравления подростков в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 31 дек — РИА Новости. Кемеровские токсикологи выяснили, что двое подростков, доставленные в больницу в Ленинск-Кузнецком, отравились медикаментами. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.
Пятнадцатилетнего мальчика и четырнадцатилетнюю девочку накануне нашли на мосту на проспекте Кирова. В тяжелом состоянии их доставили в реанимацию. Для определения тактики лечения в Ленинск-Кузнецкий выехала бригада токсикологов из Кемерово. Следователи начали проверку.
"Вчера токсикологи посмотрели клиническую картину и сказали, что у них отравление медикаментами. По-прежнему находятся в реанимации в бессознательном состоянии", — сказал Дужик.