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В Южной Корее подтвердили одиннадцатый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Южной Корее подтвердили одиннадцатый случай заражения коронавирусом

10:30 31.01.2020
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© Фото : NIAIDМикрофотография ближневосточного коронавируса
Микрофотография ближневосточного коронавируса
© Фото : NIAID
Микрофотография ближневосточного коронавируса. Архивное фото
СЕУЛ, 31 янв – РИА Новости. Южная Корея подтвердила еще четыре случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, таким образом их число возросло до 11, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала седьмой случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Два пациента прибыли в страну из Китая и были задержаны в аэропорту, у троих симптомы проявились уже после въезда в страну. Еще один человек подхватил вирус после контакта с одним из зараженных.
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Как сообщила KCDC, восьмым зараженным оказалась 62-летняя кореянка, которая вернулась из Уханя через аэропорт в Циндао 23 января. Сейчас она находится на карантине в больнице университета Вонгван.
Еще три заразившихся были обнаружены среди людей, контактировавших с предыдущими подтвержденными носителями вируса. Один из них заразился от пятого больного, еще двух новых пациентов нашли среди контактировавших с третьим зараженным, после того как тот изменил свои показания о времени появления симптомов. Теперь медики пытаются отследить всех, кто находился с ними в контакте.
Власти также пытаются до конца около трех тысяч человек, которые въезжали в Южную Корею с 14 января, побывав до этого в Ухане. В связи с распространением вируса власти Южной увеличили количество работников колл-центра экстренной эпидемиологической службы до 320 человек, а министерство обороны направило дополнительно 106 человек персонала в карантинные пункты.
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Также утром в пятницу в страну прилетел самолет с 368 гражданами Южной Кореи, эвакуированными из Уханя и его окрестностей. По прибытии у 18 из них обнаружили повышенную температуру, поэтому они были сразу изолированы для проверки и лечения. Оставшиеся граждане размещены в двухнедельный карантин в специально выделенных местах проживания в городах Ансан и Чинчхон.
По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, 213 заболевших скончались. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения.
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