Ресторану "Макдоналдс" в России – 30 лет

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31 января 1990 года к открытию первого в России ресторана быстрого питания пришли около 5000 человек. Очередь на Пушкинской площади растянулась на полкилометра. В день открытия ресторан обслужил рекордное за все время количество посетителей – 30 тысяч человек.