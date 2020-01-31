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Ресторану "Макдоналдс" в России – 30 лет
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РИА Новости
Ресторану "Макдоналдс" в России – 30 лет
31 января 1990 года к открытию первого в России ресторана быстрого питания пришли около 5000 человек. Очередь на Пушкинской площади растянулась на полкилометра. В день открытия ресторан обслужил рекордное за все время количество посетителей – 30 тысяч человек.
2020-01-31T10:25+0300
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PT2M00S

Ресторану "Макдоналдс" в России – 30 лет

10:25 31.01.2020
3912
31 января 1990 года к открытию первого в России ресторана быстрого питания пришли около 5000 человек. Очередь на Пушкинской площади растянулась на полкилометра. В день открытия ресторан обслужил рекордное за все время количество посетителей – 30 тысяч человек.
Сейчас этот популярный американский фастфуд уже имеет 689 ресторанов по всей России.
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МакдоналдсРоссияВидеоОбщество
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