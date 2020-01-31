Саркисян призвал страны ЕАЭС сообща добиваться цифрового суверенитета

"Как мы будем защищать наши базы данных? Не превратимся ли мы только лишь в потребителей тех услуг, которые предоставляют нам транснациональные корпорации? На сегодняшний день ситуация именно такая", - отметил он.

"Мы не должны стремиться к тому, чтобы копировать то, что сделали транснациональные компании типа Alibaba или Amazon, потому что очевидно, что мы не конкурентоспособны, но мы должны выработать свою собственную систему... Ни одна из наших стран отдельно не может реализовать свой цифровой суверенитет. Единственный шанс – сделать это евразийским проектом", - заключил он.