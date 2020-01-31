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Саркисян призвал страны ЕАЭС сообща добиваться цифрового суверенитета
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РИА Новости

Саркисян призвал страны ЕАЭС сообща добиваться цифрового суверенитета

10:25 31.01.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкФлаги стран участниц ЕАЭС
Флаги стран участниц ЕАЭС
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Флаги стран участниц ЕАЭС. Архивное фото
АЛМА-АТА, 31 янв – РИА Новости. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян считает, что странам Евразийского экономического союза нужно сообща решать вопросы обеспечения цифрового суверенитета и защиты данных.
Выступая на международном цифровом форуме в Алма-Ате, он привёл пример Европейского союза, в котором принят нормативный акт о защите данных, согласно которому на территории ЕС могут работать только те сайты и платформы, которые защищают пользовательские данные граждан союза.
"Как мы будем защищать наши базы данных? Не превратимся ли мы только лишь в потребителей тех услуг, которые предоставляют нам транснациональные корпорации? На сегодняшний день ситуация именно такая", - отметил он.
По мнению Саркисяна, страны ЕАЭС должны создать собственную экосистему и совместно управлять цифровой трансформацией.
"Мы не должны стремиться к тому, чтобы копировать то, что сделали транснациональные компании типа Alibaba или Amazon, потому что очевидно, что мы не конкурентоспособны, но мы должны выработать свою собственную систему... Ни одна из наших стран отдельно не может реализовать свой цифровой суверенитет. Единственный шанс – сделать это евразийским проектом", - заключил он.
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Евразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияАлма-АтаТигран СаркисянЭкономика
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