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МИД Ирана осудил новые санкции США, отметив их бесполезность
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РИА Новости

МИД Ирана осудил новые санкции США, отметив их бесполезность

10:20 31.01.2020 (обновлено: 10:21 31.01.2020)
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© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана
Мужчина с флагами Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с флагами Ирана
ТЕГЕРАН, 31 янв - РИА Новости. Санкции США против главы Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбара Салехи не повлияют на ядерную программу страны, подтвердил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
США в четверг расширили санкции против Ирана, ограничительные меры введены в отношении главы ОАЭИ Али Акбара Салехи и самой организации. Теперь их активы на территории США, согласно общим правилам, заморожены. Кроме этого, любые сделки с ними третьих лиц являются объектом вторичных санкций.
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"Господин Салехи является выдающимся ученым и политиком, санкции против него связаны с отчаянием (США) и никак не повлияют на прогресс мирной ядерной программы Ирана", - говорится в заявлении Мусави, который осудил санкции.
По его словам, американская политика "максимального давления" на Тегеран "давно зашла в тупик".
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Аббас МусавиОрганизация по атомной энергии ИранаМИД ИранаИранСШАВ мире
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