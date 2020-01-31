МИД Ирана осудил новые санкции США, отметив их бесполезность

США в четверг расширили санкции против Ирана, ограничительные меры введены в отношении главы ОАЭИ Али Акбара Салехи и самой организации. Теперь их активы на территории США, согласно общим правилам, заморожены. Кроме этого, любые сделки с ними третьих лиц являются объектом вторичных санкций.