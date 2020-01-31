В Ленинградской области задержали подозреваемого в серии поджогов

"В Ленинградской области задержан подозреваемый в серии поджогов. Благодаря грамотной работе полицейских удалось пресечь действия возможного пиромана в поселке Кингисеппский", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 25 и 26 января в полицию Кингисеппского района поступило четыре обращения от жителей садоводства "Дружба" в поселке Кингисеппский о повреждении построек на их участках.

"Огнем были повреждены три дачных дома, сарай, теплица и баня. Почти во всех случаях постройки полностью выгорели. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.

В ночь на 28 января полицейские задержали 27-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в совершении поджогов.

"По оперативной информации, мужчина может быть пироманом. Позднее все владельцы поврежденных построек написали в полицию заявления. Однако у оперативников есть основания полагать, что мужчина может быть причастен и к другим поджогам", - говорится в сообщении.