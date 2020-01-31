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В Ленинградской области задержали подозреваемого в серии поджогов
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РИА Новости

В Ленинградской области задержали подозреваемого в серии поджогов

10:13 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали пиромана, подозреваемого в серии поджогов в поселке Кингисеппский в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Ленинградской области задержан подозреваемый в серии поджогов. Благодаря грамотной работе полицейских удалось пресечь действия возможного пиромана в поселке Кингисеппский", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, 25 и 26 января в полицию Кингисеппского района поступило четыре обращения от жителей садоводства "Дружба" в поселке Кингисеппский о повреждении построек на их участках.
"Огнем были повреждены три дачных дома, сарай, теплица и баня. Почти во всех случаях постройки полностью выгорели. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.
В ночь на 28 января полицейские задержали 27-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в совершении поджогов.
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"По оперативной информации, мужчина может быть пироманом. Позднее все владельцы поврежденных построек написали в полицию заявления. Однако у оперативников есть основания полагать, что мужчина может быть причастен и к другим поджогам", - говорится в сообщении.
Возбуждено четыре уголовных дела по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Мужчина заключен под стражу.
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Ленинградская областьКингисеппский районПроисшествия
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