СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. C 1 января текущего года транзит российского газа через Украину в Европу подорожал на 1,9 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект договора, заключенного между "Нафтогазом" и "Газпромом" в конце прошлого года и рассчитанного на ближайшие пять лет.
За этот период при транзите 225 миллиардов кубических метров "Нафтогаз" сможет заработать не менее 7,13 миллиарда долларов.
30 января, 14:25"Нафтогаз" рассказал о судьбе миллиардов долларов от "Газпрома"
Представители двух компаний не комментируют рост тарифов.
По словам собеседника издания из российской газовой компании, наряду с основным контрактом стороны заключили дополнительные соглашения, влияющие на итоговые условия транзита.
Так, в случае, если "Газпром" примет решение нарастить поставки в Европу через Украину сверх установленных в договоре объемов, будут применяться повышающие коэффициенты.
Максимальный рост ставки за сверхобъем при этом составит до 45 процентов.