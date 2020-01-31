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СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу
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РИА Новости

СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу

10:13 31.01.2020 (обновлено: 21:34 31.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. C 1 января текущего года транзит российского газа через Украину в Европу подорожал на 1,9 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект договора, заключенного между "Нафтогазом" и "Газпромом" в конце прошлого года и рассчитанного на ближайшие пять лет.
За этот период при транзите 225 миллиардов кубических метров "Нафтогаз" сможет заработать не менее 7,13 миллиарда долларов.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
30 января, 14:25
"Нафтогаз" рассказал о судьбе миллиардов долларов от "Газпрома"
Представители двух компаний не комментируют рост тарифов.
По словам собеседника издания из российской газовой компании, наряду с основным контрактом стороны заключили дополнительные соглашения, влияющие на итоговые условия транзита.
Так, в случае, если "Газпром" примет решение нарастить поставки в Европу через Украину сверх установленных в договоре объемов, будут применяться повышающие коэффициенты.
Максимальный рост ставки за сверхобъем при этом составит до 45 процентов.
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Нафтогаз УкраиныГазпромЕвропаРоссияУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Пусть голова болит у европейцев, стоимость транзита входит в стоимость газа.
31 января, 11:02
АБАлександр Баранов
5553014
Что и следовало ожидать. А "сверхобъёмы" будут. И большие.
31 января, 10:22
НЧНиколай Черненко
36403116
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