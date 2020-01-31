СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. C 1 января текущего года транзит российского газа через Украину в Европу подорожал на 1,9 процента. Об этом C 1 января текущего года транзит российского газа через Украину в Европу подорожал на 1,9 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект договора, заключенного между "Нафтогазом" "Газпромом" в конце прошлого года и рассчитанного на ближайшие пять лет.

За этот период при транзите 225 миллиардов кубических метров "Нафтогаз" сможет заработать не менее 7,13 миллиарда долларов.

Представители двух компаний не комментируют рост тарифов.

По словам собеседника издания из российской газовой компании, наряду с основным контрактом стороны заключили дополнительные соглашения, влияющие на итоговые условия транзита.

Так, в случае, если "Газпром" примет решение нарастить поставки в Европу через Украину сверх установленных в договоре объемов, будут применяться повышающие коэффициенты.