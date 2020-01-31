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Минобрнауки запустило горячую линию для россиян, учащихся в Китае
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РИА Новости

Минобрнауки запустило горячую линию для россиян, учащихся в Китае

10:02 31.01.2020 (обновлено: 10:03 31.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России запускает горячую линию для россиян, учащихся в китайских вузах, сообщила пресс-служба министерства.
"Минобрнауки России запускает горячую линию для граждан РФ, обучающихся в университетах Китайской Народной Республики, и их родителей", - говорится в сообщении.
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
30 января, 08:00
У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"
Добавляется, что обращение примут сотрудники министерства, которые проконсультируют по ситуации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.
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28 января, 11:11
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