Минобрнауки запустило горячую линию для россиян, учащихся в Китае

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России запускает горячую линию для россиян, учащихся в китайских вузах, сообщила пресс-служба министерства.
"Минобрнауки России запускает горячую линию для граждан РФ, обучающихся в университетах Китайской Народной Республики, и их родителей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что обращение примут сотрудники министерства, которые проконсультируют по ситуации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.
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