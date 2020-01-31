Во Владивостоке задержали свыше 1,6 тысячи игрушечных "АК-47"

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Свыше 1,6 тысяч контрафактных детских автоматов под маркировкой "АК-47" задержали в порту Владивостока, сообщает пресс-служба Владивостокской таможни.
Российский импортер пытался ввезти из Китая контейнер с детскими игрушками: оружие, машинки и мишени для стрельбы.
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"При таможенном досмотре владивостокские таможенники обнаружили полконтейнера контрафактных пластмассовых автоматов (1620 штук), на которых нанесено обозначение "АК-47", сходное до степени смешения с охраняемым товарным знаком компании АО "Концерн Калашников"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что товар был ввезен из Китая без разрешения правообладателя, у поставщика отсутствовали разрешительные документы на использование товарного знака. Таможенники выяснили, что с правообладателем никаких договоров и соглашений не заключалось, товар был ввезен в Россию незаконно.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф от 50 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией товара.
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