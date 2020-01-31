Во Владивостоке задержали свыше 1,6 тысячи игрушечных "АК-47"

Российский импортер пытался ввезти из Китая контейнер с детскими игрушками: оружие, машинки и мишени для стрельбы.

"При таможенном досмотре владивостокские таможенники обнаружили полконтейнера контрафактных пластмассовых автоматов (1620 штук), на которых нанесено обозначение "АК-47", сходное до степени смешения с охраняемым товарным знаком компании АО "Концерн Калашников"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что товар был ввезен из Китая без разрешения правообладателя, у поставщика отсутствовали разрешительные документы на использование товарного знака. Таможенники выяснили, что с правообладателем никаких договоров и соглашений не заключалось, товар был ввезен в Россию незаконно.