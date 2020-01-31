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Следствие просит арестовать владельца отеля в Перми, где погибли люди
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РИА Новости

Следствие просит арестовать владельца отеля в Перми, где погибли люди

09:52 31.01.2020 (обновлено: 10:06 31.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы РФ у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
Сотрудники спасательной службы РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Следствие просит об аресте владельца мини-отеля "Карамель" в Перми, где из-за прорыва трубы погибли пять человек, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Бизнесмен Сергей Щербаков был задержан накануне в аэропорте Екатеринбурга.
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.
По данным следствия, в 2016 году Щербаков незаконно сделал перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме. В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности.
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Следователи продолжают тщательное исследование всех обстоятельств происшествия, установление его причин и иных лиц, причастных к совершению преступления.
Ночью 20 января в результате прорыва трубы горячего теплоснабжения помещение мини-отеля было затоплено, что повлекло гибель пяти человек. Трое постояльцев получили ожоги различной степени тяжести.
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеСледственный комитет РФПермьПроисшествия
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