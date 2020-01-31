Следствие просит арестовать владельца отеля в Перми, где погибли люди

Бизнесмен Сергей Щербаков был задержан накануне в аэропорте Екатеринбурга.
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.
По данным следствия, в 2016 году Щербаков незаконно сделал перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме. В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности.
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Следователи продолжают тщательное исследование всех обстоятельств происшествия, установление его причин и иных лиц, причастных к совершению преступления.
Ночью 20 января в результате прорыва трубы горячего теплоснабжения помещение мини-отеля было затоплено, что повлекло гибель пяти человек. Трое постояльцев получили ожоги различной степени тяжести.