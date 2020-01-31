Следствие просит арестовать владельца отеля в Перми, где погибли люди

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

По данным следствия, в 2016 году Щербаков незаконно сделал перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме. В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности.