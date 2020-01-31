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Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.
2020-01-31T11:03+0300
https://ria.ru/20200131/1564091434.html
"1917" и ещё 5 фильмов про Первую мировую войну
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564091390_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_928687e0c80615c40836056d8b67bd90.jpg
РИА Новости

"1917" и ещё 5 фильмов про Первую мировую войну

11:00 31.01.2020 (обновлено: 11:03 31.01.2020)
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Посмотрим
«1917» и ещё 5 фильмов про Первую мировую войну
Вчера, 11:00
Погони, партизанские диверсии, героическая смерть и подвиги. Первая мировая война — один из самых масштабных конфликтов в истории человечества. Но в отличие, например, от Второй мировой, про неё часто забывают и снимают несправедливо мало фильмов. Подборка эмоциональных и зрелищных лент про первый кровавый конфликт двадцатого века.
Каждую неделю кинокритик Фёдор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
2:38 "На Западном Фронте Без Перемен".
3:56 "Галлиполи"
5:32 "Большая Война"
6:45 "Лоуренс Аравийский"
8:18 "Тропы Славы"
Подкаст "Посмотрим" выходит по пятницам.
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