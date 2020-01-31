"1917" и ещё 5 фильмов про Первую мировую войну

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Посмотрим «1917» и ещё 5 фильмов про Первую мировую войну

Погони, партизанские диверсии, героическая смерть и подвиги. Первая мировая война — один из самых масштабных конфликтов в истории человечества. Но в отличие, например, от Второй мировой, про неё часто забывают и снимают несправедливо мало фильмов. Подборка эмоциональных и зрелищных лент про первый кровавый конфликт двадцатого века.