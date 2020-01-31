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2020-01-31T09:49+0300
https://ria.ru/20200131/1564091324.html
Эксперт допустил передачу Турции технологий производства С-400
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РИА Новости

Эксперт допустил передачу Турции технологий производства С-400

09:49 31.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400 . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Частичная передача технологий производства зенитных ракетных систем С-400 Турции возможна в рамках контрактов, которые могут быть заключены в будущем, этот процесс должен быть постепенным, и будет зависеть от готовности турецкой аэрокосмической промышленности работать с подобными технологиями, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее в некоторых турецких СМИ был опубликован материал, согласно которому Россия "обманула" Турцию с контрактом на поставку ЗРС С-400. Издание утверждает, что изначально российские официальные лица говорили о возможности частичной передачи технологий производства этих систем. Сейчас же ясно, что технологии передавать пока не планируется.
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"Желание Турции получить возможность осуществить трансферт технологий по зенитной ракетной системе С-400 понятно. Ничего невозможного здесь нет, и это предмет соответствующих коммерческих договоренностей между российскими и турецкими структурами", - сказал Коротченко.
При этом он отметил, что С-400 является одной из самых сложных и современных с точки зрения технологий производства систем вооружения, существующих на сегодняшний день. По словам эксперта, освоение турецкой аэрокосмической промышленностью производства отдельных компонентов российской ЗРС должно быть постепенным, поэтапным,
"Этот процесс требует и времени, и подготовки турецкой промышленности, обучения инженерно-технологических кадров. Но в рамках коммерческих взаимоотношений по второму и возможным последующим контрактам на поставку в Турцию С-400 данный вопрос имеет право на переговорах быть обсужден. При этом решение должно осуществляться с учетом интересов как России, так и Турции", - добавил Коротченко.
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Он подчеркнул, что поставленные в рамках первого контракта системы уже надежно и эффективно гарантируют безопасность воздушного пространства Турции. Эксперт напомнил, что С-400 должны быть поставлены на боевое дежурство ориентировочно в апреле, согласно заявлениям высокопоставленных турецких представителей.
При этом собеседник агентства предположил, что в рамках последующих контрактов Анкара может получить не только С-400 и часть технологий производства, но и, в случае заинтересованности турецкой стороны, зенитные ракетные комплексы "Викинг" (экспортная версия "Бук-М3"), различные модификации ЗРК малой дальности "Тор-М2".
"Россия скрупулезно выполняет свои обязательства перед Турцией и в этом плане является надежным военно-техническим партнером, который, в отличие от США никогда не обуславливает переговоры и поставки, обслуживание сервисное и гарантийное какими-либо политическими условиями. Мы в этом плане имеем безупречную репутацию, на которую, в турецкие коллеги могут абсолютно рассчитывать", - заключил директор ЦАМТО.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
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ЦАМТОИгорь КоротченкоС-400 «Триумф»ТурцияРоссияБезопасностьЭкономика
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