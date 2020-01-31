Эксперты предложили заменить индекс бигмака другими показателями

ЛОНДОН, 31 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. Индекс бигмака, который рассчитывается журналом The Economist на протяжении 34 лет, пока остается актуальным в отражении паритетности цен и оценке покупательной способности валют различных стран, однако с учетом современных реалий бигмак можно заменить такими показателями, как цена на бензин, ставка по ипотеке или стоимость чашки кофе в сети Starbucks, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Индекс бигмака основан на теории паритета покупательной способности (ППС) валюты, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах. В качестве показателя берется цена бургера, который продается в ресторанах " Макдональдс " в большинстве стран мира.

Согласно январскому расчету индекса Big Mac, одной из самых недооцененных валют мира является южноафриканский рэнд. Стоимость бигмака в Южной Африке в 2020 году составила 31 рэнд, что в перерасчете составляет 132 рубля. Согласно данным индекса, южноафриканская валюта недооценена по отношению к доллару США на 62%. В прошлом году самой недооцененной валютой мира был рубль (70,4%), в этом году цена на бургер в России достигла 135 рублей. Самый дорогой бигмак - в Швейцарии (409 рублей).

Впрочем, индекс бигмака, по мнению экономистов, хоть и актуален, но не в полной мере отражает стоимость той или иной национальной валюты и стоимости жизни в стране.

"Бигмак не очень репрезентативный показатель того, что потребляет среднестатистическая семья в течение месяца. Чтобы рассчитать более надежный показатель ППС, лучше использовать широкую корзину товаров и услуг", - считает экономист управляющей компании UBS Global Wealth Management Дэниел Кальт.

"В UBS мы делаем такие расчеты в нашем опросе "Цены и доходы". В нем мы приводим среднюю заработную плату по отношению к ценам нашей корзины товаров и услуг. Мы считаем, что это помогает определить покупательную способность работающих граждан той или иной страны или города", - отметил собеседник агентства.

По мнению директора по международным продажам инвестиционной компании Sova Capital в Лондоне Кирилла Янковского, идеальных индексов в экономике не существует - в каждом есть свои недостатки.

"Индекс бигмака - один из индексов, который подтверждает тезисы о стоимости жизни в стране. Когда этот индекс вводился, "Макдональдс" был чем-то необычным и относился чуть ли не к классу люкс. Сегодня многое изменилось, уровень жизни в мире и в России вырос. Сегодня "Макдональдс" - это просто сеть быстрого питания", - отметил он.

"В наши дни стоимость и уровень жизни в той или иной стране можно оценивать по таким показателям, как, например, цена литра бензина или уровень ставок по ипотечным кредитам. Если приближаться к бигмаку, то альтернативой может быть чашка кофе в сети кофеен Starbucks, которая также получила широкое распространение по всему миру", - привел примеры собеседник агентства.

Что касается посетителей "Макдональдса", опрошенных РИА Новости, то они остаются приверженными американской сети быстрого питания на протяжение многих лет.

"Я обожаю "Макдональдс" с детства, попробовала первый раз с родителями во Франции. Потом он появился в Москве, и это было счастье! Очень люблю "Макдональдс" до сих пор, хотя стараюсь не злоупотреблять… Так что индекс бигмака, думаю, должен строиться на оценке его вкусовых качеств в разных странах", - улыбаясь, сказала РИА Новости москвичка Мария, живущая в Великобритании несколько лет.