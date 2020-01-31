Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T10:32+0300
https://ria.ru/20200131/1564091251.html
Эксперты предложили заменить индекс бигмака другими показателями
https://cdn24.img.ria.ru/images/154943/42/1549434247_0:213:2828:1804_1036x0_80_0_0_232f6f2fc20a20ab39178e88b238ca89.jpg
РИА Новости

Эксперты предложили заменить индекс бигмака другими показателями

09:48 31.01.2020 (обновлено: 10:32 31.01.2020)
341
© РИА Новости / Петр ЧерновРесторан быстрого питания McDonald’s
Ресторан быстрого питания McDonald’s
© РИА Новости / Петр Чернов
Ресторан быстрого питания McDonald’s . Архивное фото
ЛОНДОН, 31 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. Индекс бигмака, который рассчитывается журналом The Economist на протяжении 34 лет, пока остается актуальным в отражении паритетности цен и оценке покупательной способности валют различных стран, однако с учетом современных реалий бигмак можно заменить такими показателями, как цена на бензин, ставка по ипотеке или стоимость чашки кофе в сети Starbucks, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Индекс бигмака основан на теории паритета покупательной способности (ППС) валюты, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах. В качестве показателя берется цена бургера, который продается в ресторанах "Макдональдс" в большинстве стран мира.
Биг Мак
30 января, 05:13
Эксперты сравнили стоимость бигмака сейчас и 30 лет назад
Согласно январскому расчету индекса Big Mac, одной из самых недооцененных валют мира является южноафриканский рэнд. Стоимость бигмака в Южной Африке в 2020 году составила 31 рэнд, что в перерасчете составляет 132 рубля. Согласно данным индекса, южноафриканская валюта недооценена по отношению к доллару США на 62%. В прошлом году самой недооцененной валютой мира был рубль (70,4%), в этом году цена на бургер в России достигла 135 рублей. Самый дорогой бигмак - в Швейцарии (409 рублей).
Впрочем, индекс бигмака, по мнению экономистов, хоть и актуален, но не в полной мере отражает стоимость той или иной национальной валюты и стоимости жизни в стране.
"Бигмак не очень репрезентативный показатель того, что потребляет среднестатистическая семья в течение месяца. Чтобы рассчитать более надежный показатель ППС, лучше использовать широкую корзину товаров и услуг", - считает экономист управляющей компании UBS Global Wealth Management Дэниел Кальт.
Российские рубли
14 июля 2019, 03:59
Рубль признали самой недооцененной валютой по индексу бигмака
"В UBS мы делаем такие расчеты в нашем опросе "Цены и доходы". В нем мы приводим среднюю заработную плату по отношению к ценам нашей корзины товаров и услуг. Мы считаем, что это помогает определить покупательную способность работающих граждан той или иной страны или города", - отметил собеседник агентства.
По мнению директора по международным продажам инвестиционной компании Sova Capital в Лондоне Кирилла Янковского, идеальных индексов в экономике не существует - в каждом есть свои недостатки.
"Индекс бигмака - один из индексов, который подтверждает тезисы о стоимости жизни в стране. Когда этот индекс вводился, "Макдональдс" был чем-то необычным и относился чуть ли не к классу люкс. Сегодня многое изменилось, уровень жизни в мире и в России вырос. Сегодня "Макдональдс" - это просто сеть быстрого питания", - отметил он.
Гамбургер
11 января 2019, 13:17Сказано в эфире
Эксперт: как бы ни был смешон индекс бигмака, но он показателенThe Economist назвал российский рубль самой недооцененной валютой, исходя из индекса бигмака. В эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев прокомментировал выводы издания.
"В наши дни стоимость и уровень жизни в той или иной стране можно оценивать по таким показателям, как, например, цена литра бензина или уровень ставок по ипотечным кредитам. Если приближаться к бигмаку, то альтернативой может быть чашка кофе в сети кофеен Starbucks, которая также получила широкое распространение по всему миру", - привел примеры собеседник агентства.
Что касается посетителей "Макдональдса", опрошенных РИА Новости, то они остаются приверженными американской сети быстрого питания на протяжение многих лет.
"Я обожаю "Макдональдс" с детства, попробовала первый раз с родителями во Франции. Потом он появился в Москве, и это было счастье! Очень люблю "Макдональдс" до сих пор, хотя стараюсь не злоупотреблять… Так что индекс бигмака, думаю, должен строиться на оценке его вкусовых качеств в разных странах", - улыбаясь, сказала РИА Новости москвичка Мария, живущая в Великобритании несколько лет.
111002
Обсудить 2
UBSМоскваЛондонСШАЭкономика
Рекомендуем
Александр Полуян и Андрей Алабушев
"Мой сын с ним даже не общался": кто убил депутата Алабушева
Международный музыкальный фестиваль Жара. День третий
Алена Свиридова — о городе мечты, любимой еде и морском приключении
Выставка Atelier E.B Прохожий в Гараже
В "Гараже" открылись три новые выставки
Экс-директор фабрики Меньшевик Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве, в Пресненском суде Москвы
"Защищал фабрику, убивать не хотел". Почему отпустили Илью Аверьянова
Алкогольный отдел в супермаркете
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Число раненных при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек
Кошка
"Я не багаж": что может измениться для животных на борту самолетов
Снег в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
Президент Боливии Эво Моралес
Интерпол отказал Боливии в активации ордера на арест Моралеса
Зенитный ракетный комплекс С-400
Эксперт допустил передачу Турции технологий производства С-400
Рак легких
Назван простой способ избежать рака легких
Лондон, Великобритания
Эксперты оценили последствия Brexit для Великобритании и Евросоюза
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро: президент Колумбии препятствует восстановлению дипотношений
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия ограничила полеты своих авиакомпаний в Китай
03:09В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
03:09Россиянам рассказали, как правильно спать
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
Лента новостейМолния