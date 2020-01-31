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В Нижегородской области создали штаб по противодействию коронавирусу
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РИА Новости

В Нижегородской области создали штаб по противодействию коронавирусу

09:42 31.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции создан в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.
Решение о создании штаба было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области.
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"Оперативный межведомственный штаб включает в себя региональный Минздрав, Роспотребнадзор, МЧС и другие заинтересованные ведомства. Утвержден порядок работы и межведомственного взаимодействия, определены базы возможного размещения и госпитализации больных с подозрением на вирус. Ведется ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями. Проводится обучение сотрудников", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как подчеркнул губернатор, определена база для проведения диагностических исследований материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию - институт имени Блохиной в Нижнем Новгороде. Там уже используется тест-система на определение данного вируса. "Это единственный центр в ПФО, проводящий данный вид диагностики", - отметил Никитин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
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Распространение нового коронавирусаГлеб НикитинРоспотребнадзорМЧС РФКитайНижегородская областьУханьОбщество
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