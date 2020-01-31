В Нижегородской области создали штаб по противодействию коронавирусу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции создан в Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции создан в Нижегородской области , заявил глава региона Глеб Никитин

Решение о создании штаба было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области.

"Оперативный межведомственный штаб включает в себя региональный Минздрав, Роспотребнадзор, МЧС и другие заинтересованные ведомства. Утвержден порядок работы и межведомственного взаимодействия, определены базы возможного размещения и госпитализации больных с подозрением на вирус. Ведется ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями. Проводится обучение сотрудников", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Как подчеркнул губернатор, определена база для проведения диагностических исследований материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию - институт имени Блохиной в Нижнем Новгороде. Там уже используется тест-система на определение данного вируса. "Это единственный центр в ПФО, проводящий данный вид диагностики", - отметил Никитин.